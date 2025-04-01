Gazeteci Yazar Mehmet Topal Basın Müzesi, Ramazan Bayramında ziyaretçi akınına uğradı.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 100 projesinden biri olan Gazeteci Yazar Mehmet Topal Basın Müzesi, Ramazan Bayramında büyük ilgi gördü. Harput Mahallesi’nde 1800’lü yıllarda inşa edilen Sağır Müftü Konağı, Harput mimarisine uygun olarak müzeye dönüştürülerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde ziyaretçilere açıldı. Basın tarihine dair pek çok önemli materyalin sergilendiği müze, baskı kalıplarından matbaaya, eski gazete ve dergilere kadar birçok koleksiyonla dolu. Ziyaretçiler, müzede hem basın tarihini keşfetmenin hem de tarihi bir mekanda zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.Ramazan Bayramı süresince müzeye olan yoğun ilgi, Elazığ’ın kültür ve turizm yaşamına büyük katkı sağlıyor. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Gazeteci Yazar Mehmet Topal Basın Müzesi’nin kapılarının, bayram tatili boyunca açık olacağı bildirildi.