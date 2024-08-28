Malatya’nın Pütürge ilçesinde Ticaret Bakanlığı ekipleri ve zabıta ekipleri iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde etiketler ve kasadaki fiyatlar karşılaştırıldı.Pütürge Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı ekipleri ile birlikte Pütürge ilçe merkezinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Denetim çalışmasına Tarım Müdürlüğü ekipleri de katılırken denetim sırasında alışveriş sepetlerine rastgele ürünler yerleştirip kasa da fiyatlar denetlendi. Burada, ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırarak fiyat uyumsuzlukları tespit edildi.Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada denetimlerin süreceğini belirtti. Başkan Sülük, "Ekipler, iş yerlerine yönelik denetimlerine aralıksız devam edecektir" şeklinde konuştu.