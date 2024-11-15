Erzurum’da 13 yıl önce bölge basınına güçlü bir soluk getiren Pusula Gazetesi yeni yaşını kutladı ve yeni haber merkezinin açılışı düzenlenen geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi.Pusula Gazetesi’nin Çevre Yolu Bulvarı üzerindeki yeni adresinde düzenlenen açılış töreni; siyaset, iş dünyası, bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ve basın camiasını bir araya getirdi.Açılışta programında; Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu, MHP Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ufuk Demir, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Eski İçişleri Bakanı Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Yeni haber merkezinin gezildiği program açılış kokteyli ile sona erdi.