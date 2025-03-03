Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Hiver, Ecevit ve Atatürk Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yürüyüş yolunda sık sık taş ve kaya düşmeleri yaşanıyor. Yolun çok sayıda yurttaş tarafından kullanıldığını belirten ilçe sakinleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tedbir alınmasını istiyor.Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan mahallelere ulaşım, taş ve kaya düşmelerinin yaşandığı yoldan sağlanıyor. İlçe sakinleri son zamanlarda yoğunlaşan taş ve kaya düşmelerinin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan tedbir alınmasını bekliyor.Erzincan ve Karadeniz’e bağlantı sağlayan yolda meydana gelen taş ve kaya düşmeleri güzergahı kullanan sürücüler ve yolcular için de tehlike oluşturuyor. Yağışların ardından Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Ovacık karayolunda da çok sayıda taş ve kaya düşmesi yaşanıyor.