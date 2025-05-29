Erzurum’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.Doğada yaralı bir puhu kuşu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. İlk müdahalesi yapılan puhu kuşu, daha detaylı tedavi için Kars Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi. Durumu iyi olan kuşun tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Yaralı kuşa ilk müdahale yapıldı. Kars Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi süreci titizlikle sürdürülüyor. Doğaya yeniden kavuşacağı günü umutla bekliyoruz" denildi.