Erzurum’da PTT şubesinde vatandaşın görevlilere tepkisi cep telefonu ile görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, PKK’ye ait Aziziye ilçesi Dadaşkent şubesinde yaşanan olayda, gişe işlemini yaptırdığı sırada aniden öfkelenen vatandaş, görevlilere şubedeki eşyaları kırarak tepki gösterdi.Merkezde bulunan oturma bankını kaldırarak fırlatan vatandaş, daha sonra gişe memurlarının bulunduğu bankoyu parçaladı. Görevlilere küfürler savuran şahıs cep telefonu ile görüntülendi.Şahsın sosyal ödemesini alamadığı için tepki gösterdiği öğrenilirken öfkeli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.