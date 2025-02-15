Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nimet Yıldırım, İran İslam Cumhuriyeti tarafından her yıl düzenlenen ve sosyal bilimler alanında en büyük ve prestijli bilimsel ödüllerden biri olan "Farabi Ödülleri" kapsamında büyük bir başarıya imza attı.15. Uluslararası Farabi Festivalinde "Seçkin ve Öncü Bilim Adamı ve Araştırmacı" kategorisinde ödüle layık görülen Prof. Dr. Yıldırım, ödülünü İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Mesud Pizişkiyan’ın elinden aldı.Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Mesud Pizişkiyan, Prof. Dr. Yıldırım’a ödül takdim ederken, onun uluslararası bilimsel araştırmaları, kıymetli eserleri ve Anadolu’da Fars Dili ve Edebiyatı alanında yaptığı öncü çalışmalar dolayısıyla büyük bir takdir kazandığını vurguladı. Pizişkiyan, takdirname metninde şu ifadelere yer verdi: "Uluslararası bilimsel araştırmalarınız ve samimi çalışmalarınız; kıymetli ve seçkin eserleriniz, üstün gayretleriniz, Anadolu’da Farsça ve Farsça edebiyat konulu çalışmaların öncüsü olmanız bizim için çok önemli olarak değerlendirilmektedir. Çabalarınızı çok değerli görüyorum."Ödül, İran İslam Cumhuriyeti Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile Unesco İran Milli Komisyonu tarafından verildi. Prof. Dr. Nimet Yıldırım, bu kapsamda "Bilim dünyasına seçkin eserler sunma" başarısıyla "Seçkin Bilim Adamı ve Araştırmacı" unvanına layık görülerek ödülünü, İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Simayi’den aldı. Yıldırım, aynı zamanda Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Vahid Şalçi ve Unesco İran Milli Komisyonu Sekreteri Prof. Dr. Hasan Fartusi’ye kendisini bu ödüle layık gördükleri için şükranlarını sundu."Kazanılan Bu Ödül, Üniversitenin Küresel Bilim Arenasındaki Yerini Bir Kez Daha Gözler Önüne Sermiştir"Prof. Dr. Nimet Yıldırım, kazandığı bu anlamlı ödülü Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu ziyaret ederek kendisiyle paylaştı. Ziyarette, Atatürk Üniversitesinin uluslararası akademik başarılarına katkı sunan bu ödülün önemine vurgu yapılırken, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da Prof. Dr. Yıldırım’ı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Atatürk Üniversitesinin, akademik kadrosunun uluslararası alandaki etkinliğini ve bilimsel çalışmalarını taçlandıran bu ödül, üniversitenin küresel bilim arenasındaki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Prof. Dr. Nimet Yıldırım’ın bu başarısı, hem Türkiye’de hem de uluslararası akademik çevrelerde büyük bir takdir topladı. Elde ettiği bu üstün başarıdan dolayı kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."Ziyaret, iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.