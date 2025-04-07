Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Baydemir’e Özbekistan’da fahri profesörlük ünvanı ve bilim nişanı verildi.Özbekistan Hokand Devlet Pedagoji Enstitüsü Senatosunda alınan karara binaen kültür, sanat, bilim ve eğitim sahasındaki verimli çalışmaları ve de uluslararası ilişkilerin gelişmesi yönündeki çabaları için fahri profesörlük verilen Prof. Dr. Hüseyin Baydemir’e ayrıca, Hokand Devlet Pedagoji Enstitüsü Senatosunda alınan kararla, yaklaşık 30 yıldan beri Özbek Türkçesi, Özbek Edebiyatı ve Özbek Kültürü üzerine çalışmalar yaparak Özbekistan’ı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmasından dolayı bilim ödülü olarak "Muhammed Eminhoca Mukimî Nişanı" verildi.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu ziyaret ederek Özbekistan’da verilen nişan ve fahri profesörlüğün sevincini paylaşan Prof. Dr. Baydemir, Atatürk Üniversitesi ismini Özbekistan’da duyurmanın gurur verici olduğunu belirterek çalışmalarına devam edeceğini söyledi.Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinin uluslararası arenada kendilerini kanıtlamaları ve üniversitelerini layıkıyla temsil etmelerinin önemine değinen Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin tüm dünya üniversiteleriyle bilimsel ortaklıklar ve iş birliği yapma hususunda çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültür, sanat, bilim ve eğitim alanlarında köprü vazifesi gören Prof. Dr. Hüseyin Baydemir’e verilen nişan ve fahri profesörlük unvanının Atatürk Üniversitesi için değerli olduğunu aktaran Rektör Hacımüftüoğlu, özverili çalışmaları ve verilen unvanlar için Prof. Dr. Hüseyin Baydemir’i tebrik etti.