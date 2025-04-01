Ardahan’ın Posof ilçesinde karın erimesiyle itfaiye ekipleri tarafından cadde ve sokaklar tazyikli suyla temizlendi.Posof ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte temizlik çalışması başlatıldı. Eriyen kar ile birlikte oluşan kum ve çamurlar, itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla temizlendi.Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, "Karın erimesi ile oluşan kum ve çamurun temizlenmesi için ekiplerimiz yaklaşık 1 haftadır ilçe merkezini tazyikli suyla yıkamaya devam ediyor. Çarşı merkezinden sonra mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecektir. Bahar ve bayram temizliğini bir arada yapıyoruz" dedi.