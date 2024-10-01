Erzurum’a bağlı Hınıs ilçesinde polis, vatandaşları özellikle kadına şiddet konusunda bilgilendirdi.Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde, ilçe esnafına KADES , uyuma aile içi şiddet Alo 183 kadına şiddet hattı dolandırıcılık konularında bilgi veridi. Uygulamada el broşürleri dağıtılarak, İlçe Devlet Hastanesi’nde vatandaşların göreceği yerlere afişler asıldı, vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı ve dikkatli olmalarına yönelik bilgilendirme yapıldı.