Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı.Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Sosyal medya platformları üzerinden kullanmış oldukları hesaplar aracılığıyla “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçunu içerir paylaşım yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik 22.10.2024 ve 25.10.2024 tarihlerinde operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiş; M.Y., Y.K. R.S., S.Ç., S.T. ve K.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. S.T. ve K.Ş. Haklarındaki işlemlerden sonra Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılmış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan; M. Y. ve Y. K. isimli şüpheliler hakkında Adli Kontrol ve Yurtdışı yasağı tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmış, R.S. ve S.Ç. isimli şüpheli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.