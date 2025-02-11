Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılı itibari ile yapılan 102 operasyon neticesinde 150 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 9 şüpheli tutuklandı, 49 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 92 şüpheli ise tamamlanan işlemleri akabinde serbest bırakıldı. Yapılan bu operasyonlarda telefon, sim kart, bilgisayar gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde 115 etkinlik gerçekleştirildi, gerçekleştirilen etkinlikler sonucunda 49 bin 500 kişiye ulaşıldı, 70 bin adet broşür dağıtıldı.Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2024 yılı itibari ile yapılan 272 operasyon neticesinde 265 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 21 şüpheli tutuklandı, 33 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 211 şüpheli ise tamamlanan işlemleri akabinde serbest bırakıldı. 2024 yılı içerisinde planlı ve münferit çalışmalarda; 2 bin 144 paket gümrük kaçağı(bandrolsüz) sigara, 2 milyon 864 bin 920 adet boş makaron, 403 bin 256 adet doldurulmuş makaron, 196 litre sahte/kaçak alkol ve 18 adet sahte alkol yapımında kullanılan alkol kiti, 591 adet kaçak puro, 232 kg kaçak tütün, 490 adet elektronik sigara ve likiti, 230 adet kaçak cep telefonu, akıllı saat ve aksesuarları, 2 bin 339 adet sahte/kaçak tıbbi ilaç, 341 adet tarihi obje ve sikke, 14 adet sigara dolum makinası ve kompresör, 119 adet sahte bandrol, bin 600 litre kaçak akaryakıt, 25 adet sahte senet, 1 adet sahte kimlik, 1 adet sahte 100 ABD doları, 10 adet çeşitli dijital materyal, 14 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 4 adet kuru sıkı tabanca, 409 adet dolu fişek, 1 adet ak47 uzun namlulu silah (kaleşnikof), 3 adet yivli ve yivsiz av tüfeği, 10 adet çeşitli dijital materyal, 12 adet kesici ve delici alet ele geçirilerek el konuldu.