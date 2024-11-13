Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamanda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ticari taksi duraklarındaki 65 şoförü ziyaret ederek, şoförleri parada sahtecilik, dolandırıcılık, evden hırsızlık konularında bilgilendirdi.Öte yandan trafik güvenliği ve son zamanlarda yaşanan terör olaylarında taksicilere dikkatli ve duyarlı olmaları noktasında bilgilendirme yapan ekipler, taksi şoförlerine broşür dağıttı.