Erzurum’un Uzundere ilçesinde, polis Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında broşür dağıttı.Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uzundere İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personellerince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Uzundere Halk Eğitim Merkezi, Esmek Kurumları ve Uzundere Anadolu Lisesindeki kadınlarımıza KADES Uygulaması ve Kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapılmış olup, KADES Uygulamasının Cep Telefonlarına yüklenmiş ve bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtılmıştır" denildi