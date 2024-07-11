Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsa Budak KB-1301 kontrol botu, inci kefalinin kaçak olarak avlanılmasına izin vermiyor.Van Gölü’nde göçmen, akaryakıt ve silah kaçakçılığının geçit vermeyen deniz adamları ve kontrol botu aynı zamanda 15 Temmuz’da sona erecek olan inci kefalinin kaçak olarak avlanmasına da müsaade etmiyor.Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren deniz adamları göle açılarak balıkçı teknesinde denetimler yaptı. Balıkçı teknesinde yapılan denetimler sonucunda teknenin avlanmak için değil de gezi amaçlı göle açıldığı tespit edilerek av yasağına uyulduğu için deniz adamları tarafından tekne sahibine teşekkür edildi. Öte yandan yüzmek için kano ve deniz bisikleti ile göle açılan 15 vatandaş ise hava şartları nedeniyle kıyıya dönemeyince kontrol botu tarafından kurtarılarak sağ salim kıyıya ulaştırıldı.Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde gemi adamı olarak görev yapan Mehmet Pancar, “Görevlerimiz arasında Van Gölü’nde göçmen kaçakçılığı, akaryakıt, silah kaçakçılığı ve yasak avlanmanın önlenmesi yönelik denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Ayrıca 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında endemik bir tür olan inci kefalinin av yasağı olduğu bugün gelen bir ihbara istinaden balıkçı teknesini dışarıda gördüğümüz için denetleme kontrollerinde bulunduk. Teknenin av amaçlı değil gezinti amaçlı çıktığını tespit ettik. Yaptığımız kontroller neticesinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını gördük. Ayrıca yaz aylarının gelmesiyle birlikte yüzme kano ve deniz bisikleti ile vatandaşlarımız göle açılmaktadırlar. Son günlerde hava muhalefetinden dolayı açılan vatandaşlarımız kıyıya dönememektedir. Bu nedenle son iki hafta içinde de 15 vatandaşımızı botumuzla kurtararak kıyıya sağ salim ulaştırdık” dedi.