TRT Müzik’in "Yaren-Malatya Türküleri" özel programı, Polat beldesinin tarihi türkülerini ve arkasındaki dokunaklı yaşam öykülerini izleyiciyle buluşturuyor.TRT Müzik’in kültürel mirası yaşatmak için hazırladığı "Yaren" program serisi, bu kez Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat mahallesinin unutulmaya yüz tutmuş türkülerini gün yüzüne çıkarıyor. "Yaren - Malatya Türküleri" özel bölümü, Polat’ın derin müzik belleğini ve bu ezgilerin ardındaki dokunaklı hikayeleri izleyiciyle buluşturuyor.Polat, sözlü halk kültürünün canlı bir şekilde yaşatıldığı nadir yerlerden biri. TRT Müzik ekibi, Doğanşehir Belediyesi’nin Beypınarı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdiği çekimlerde, yörenin unutulmaz türkülerini ve bu ezgilerin doğuşuna tanıklık eden gerçek yaşam öykülerini kayıt altına aldı.Programda, Türk halk müziğinin sevilen isimleri Mehmet Seske ve Muzaffer Ertürk, Polat türkülerini yorumlayarak izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ayrıca, Polat’tan çıkan ve yıllarını halk müziğine adayan yerel sanatçılar Mahmut Atabay, Avni Şahin, Cengizhan Karaçoban ve Mustafa Karakılıç da performanslarıyla programı renklendirdi.Polat’ın en bilinen eserlerinden biri olan Adatepe Türküsü, aslında 1950 yılında yaşanan büyük bir sel felaketinin acı dolu izlerini taşıyor. Programın konuklarından Kemal Deniz, bu türkünün sadece bir ezgi değil, aynı zamanda yöre halkının hafızasında yer eden derin bir yaşanmışlık olduğunu anlattı.Programın en dikkat çeken detaylarından biri de Mehmet Seske’nin, Polat türkülerinden esinlenerek yeni bir derleme çalışması başlatması oldu. Seske’nin özel projesi, Malatya’nın diğer türkülerinden farklı bir ezgi yapısına sahip olan Polat türkülerini müzikseverlerle buluşturmayı hedefliyor. Derleme çalışmasının, bölgenin geçmişinden izler taşıyan bir hikayeye dayanması da merak uyandırıyor.Türk halk müziğinin zengin mirasını keşfetmek isteyenler için hazırlanan bu özel program, yakında TRT Müzik ekranlarında izleyiciyle buluşacak.