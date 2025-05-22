Tunceli’nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri, yıllardır beklenen doğalgaz altyapısına kavuştu. Her iki ilçede de düzenlenen törenlerle doğalgazın resmi açılışı gerçekleştirildi.Pertek ilçesinde yapımı tamamlanan doğalgaz tesisinin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Pertek Kaymakamı Ahmet Coşkun, önceki dönem AK Parti Mardin Milletvekili ve AK Parti İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya, Pertek belediye Başkanı Recai Vural, doğalgaz şirketi yöneticileri ve katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi ve kurdele kesilerek doğalgaz meşaleleri yakıldı.Çemişgezek’te ilk doğalgaz meşalesi yandıÇemişgezek ilçesinde de büyük bir coşku yaşandı. Hayata geçirilen doğalgaz projesi kapsamında 9 Ağustos 2024’te başlayan çalışmalar başarıyla tamamlandı. Açılış töreni, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, AK Parti İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek doğalgaz şirketi yöneticileri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Müftü Vekili Serkan Özer’in duasıyla kurdele kesildi ve doğalgaz meşalesi coşku içinde yakıldı.