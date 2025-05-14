Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yaparken yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’ın naaşı, memleketi Muş’a getirildi.Karayoluyla memleketi Muş’a getirilen şehit için Muş Devlet Hastanesi bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, hastanenin morguna alındı.Muş Valisi Avni Çakır, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Törene, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Tahir Yılmaz, kurum amirleri ve şehidin yakınları katıldı.Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ’ın naaşı, yarın öğle namazını müteakip Tandoğan Köyü Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.