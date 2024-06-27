Patnos’ta yıllardır devam eden ve çözüm bekleyen su sorunu çözüldü.Ağrı’nın Patnos İlçesi Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, ilçenin uzun yıllardır devam eden su sorununu çözerek önemli bir başarıya imza attı.Taşkın, yıllardır kullanılmayan ve neredeyse unutulmuş su depolarını onararak halka sağlıklı içme suyu sağlama imkanı sundu. Başkan Taşkın, yaptığı açıklamada, başlattıkları çalışmalarla bu depoları yeniden canlandırıp, vatandaşların hizmetine sunmak için harekete geçtiklerini belirterek, "Boşa akan su kaynaklarının önüne geçmek amacıyla başlattığımız çalışmalar sona erdi. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz," dedi.Bakımsızlık nedeniyle düzensiz olan su depolarını incelediklerini ve bakım ve onarım çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Taşkın, ilçedeki su kaynaklarının durumunu tespit etmek ve boşa akan suların kaynağını belirlemek için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak için, boşa akan kaynak suları artık halkın musluklarından akacak," şeklinde konuştu.Başkan Taşkın, Patnos’un su sorununun çözüldüğünü müjdeleyerek, yaklaşık 300 bin nüfusa yetecek kadar su bulunduğunu kaydetti. Halktan içme suyunun israf edilmemesi ve bahçe sulama gibi amaçlarla kullanılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "İçme suyu ile bahçeleri, bostanları sulamayalım. İlçemizin içme suyunu israf etmeyelim. Daha güzel bir Patnos için hep birlikte mücadele edelim. " diye ekledi.