Patnos’ta sağanak yağışın etkisi altında kalan kentte, vatandaşlar ve sürücüler zor durumda kaldı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu ve trafik akışı aksadı. Patnos Kaymakamlığı ve Patnos Belediyesi, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı uyardı.Patnos’ta sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, kent merkezinde etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine ve duraklara sığındı. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve yağmurluk kullanarak yağıştan korunmaya çalıştı. Yağışın şiddetini arttırmasıyla birlikte kentteki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Trafik akışında da aksamalar yaşandı.Ağrı Valiliği, Patnos Kaymakamlığı ve Patnos Belediyesi, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısına dikkat çekti. Yapılan uyarılarda ‘Vatandaşlarımızın muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususu önemle duyurulur’ ifadelerine yer verildi.