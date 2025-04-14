Ağrı’nın Patnos ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.Kaymakamlık önünde yapılan törende, Patnos Kaymakamı Hasan Taş, Piyade Albay Haşim Bildiş, ve Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın Atatürk büstüne çelenk sundular.Törene; Patnos Kaymakamı Hasan Taş, 3. Jandarma Komando Tuğay Komutanı Erden Eren, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Adalet Komisyonu Başkanı Dilek Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bayram, Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.Ardından Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen özel programda; Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın ve İlçe Kaymakamı Hasan Taş, Patnos’un Kurtuluşunu Kutladı.Programda; milli ve manevi değerlere vurgu yapılırken, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı. Günün anlam ve önemine uygun yapılan sahne performansları izleyenleri duygulandırdı