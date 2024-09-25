Ağrı Patnos’ta köy yollarının modernizasyonu hızla devam ediyor.KÖYDES 2024 yatırım programı doğrultusunda, Patnos’a bağlı Mollaibrahim, Oyacık ve Akyemiş köyü yollarında sıcak asfalt serim çalışmaları aralıksız devam ediyor.Patnos Kaymakamı Hasan Taş, köylerin refahını artırmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bu tür altyapı çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti. Yapılan açıklamada, köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarının köylerin şehir merkezlerine ulaşımını kolaylaştırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağladığı vurgulandı. Kaymakam Taş, bu tür çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğinin altını çizdi.Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Ağrı İl Genel Meclis Üyesi Nesim Ala, Patnos Kaymakamı Hasan Taş ile birlikte Mollaibrahim köyündeki asfaltlama çalışmalarını değerlendirdi. Ala, tüm köylerin bu hizmetlerden yararlanacağını ve köy yollarının iyileştirilmesi için yatırımların artarak süreceğini ifade etti. Halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bu çalışmaların büyük önem taşıdığını belirten Ala, emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, köylere yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini müjdeledi.Mollaibrahim köyü sakinleri de yapılan asfalt çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, köy yollarının daha güvenli hale gelmesinden ötürü teşekkürlerini ilettiler.