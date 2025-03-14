İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşan 17 yaşındaki Patnoslu Hasan Yalavaç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay, Abdurrahman gazi Mahallesi’nde bulunan bir hali sahada meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Yalavaç maç sırasında aniden yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genci hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Hasan Yalavaç kurtarılamadı.Genç yasta hayatını kaybeden Yalavaç’ın vefatı, ailesi, yakınları ve arkadaşlarını derin üzüntüye boğdu. Acı haberin Patnos’taki ailesine ulaşmasının ardından taziye evi kurulduğu öğrenildi. Yetkililer, olayın kesin sebebinin belirlenmesi için detaylı inceleme başlattı.