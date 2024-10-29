Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Sağrıca Köyü İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet’in 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladı.Etkinlikte, Cumhuriyet’in ilanı sırasında çekilen fotoğraflardaki kıyafetlere benzer kostümler giyen öğrenciler, o dönemin ruhunu yaşatan yürüyüşleri ve koro gösterileriyle izleyenleri büyüledi.Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri, öğrencilerin koro eşliğinde köy meydanında gerçekleştirdikleri yürüyüştü. Cumhuriyet ruhunu yansıtan marşlarla süslenen geçit töreni köy halkının büyük beğenisini kazandı. Miniklerin seslendirdiği Cumhuriyet marşları, etkinliği izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.Sağrıca Köyü sakinleri, öğrencilerin gösterisini gururla izlerken, Cumhuriyet’in aydınlık geleceği için umut tazelediklerini belirtti.Etkinlik, köy halkının alkışları eşliğinde sona erdi.