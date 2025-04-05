Patnos Belediyesi ekipleri şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Ağrı-Van caddesi ve Adnan Menderes bulvarında kaldırım ve orta refüj yenileme çalışmalarına başlandı.Patnos Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı ekipleri tarafından İlçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Ağrı-Van caddesi ve Adnan Menderes bulvarında kaldırım ve orta refüj yenileme çalışmalarına başlandı.İlçe genelinde bu yıl 50 kilometre asfalt yapımı, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, "Şehrimiz genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz çarşı merkezinde asfalt ve orta refüj yenileme çalışmalarına başladı. Çarşı merkezini en kısa sürede yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.