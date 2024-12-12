Muş’ta park halindeki bir otomobil alev alarak yandı.Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde park halinde bulunan 10 PE 459 plakalı Hyundai marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Olayı fark eden otomobil sahibi, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.