Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan 3 bin yıllık tarihi Palu Kalesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayının ardından arkeolojik çalışmalar başlıyor.Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde bulunan, yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip olan Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan Palu Kalesinde arkeolojik çalışmalar başlıyor. Urartu Kralı Menuas tarafından inşa edilen ve Murat Nehri kıyısında yükselen Palu Kalesi, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en eski ve etkileyici yapılarından biri olma özelliğini taşımaya devam ediyor. Kalenin içerisinde Urartu dönemine ait çivi yazılı kitabeler, kaya mezarları, tüneller, tapınaklar, nişler ve su sarnıçları gibi birçok arkeolojik kalıntıya ev sahipliği yapan bu görkemli yapı yer alıyor. Aynı zamanda Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan saray, sur ve askeri yapılarıyla da dikkat çekiyor. Kalenin güney ve güneydoğusunu çevreleyen Murat Nehri ile kuzey ve batısındaki sarp kayalıklar, burayı doğal bir savunma kalesi haline getiriyor. Bu özelliği sayesinde, tarih boyunca ele geçirilmesi son derece zor bir yapı olarak bilinen Palu Kalesi, ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde ’Göğe baş uzatmış bir kale’ sözleriyle betimlenmiştir. Eşsiz tarihi ve doğal güzelliklere sahip bu miras, hava şartlarının elverişli olması durumunda önümüzdeki günlerde başlayacak kazı ve temizlik çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılacak.Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek proje kapsamında kalede kapsamlı bir arkeolojik çalışma gerçekleştirilecektir. Amacımız, Palu Kalesi’ni yalnızca tarih meraklıları için değil, aynı zamanda yerli ve yabancı turistler için de cazip bir destinasyon haline getirmektir. Yapılacak çalışmalar sayesinde Palu Kalesi, sahip olduğu tarihi ve doğal değerlerle sadece ilimizin değil, ülkemizin de en önemli kültürel miraslarından biri olacaktır. Projenin, bölge turizmine ivme kazandırarak yerel ekonomiye önemli katkılar sağlamasını hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verildi.