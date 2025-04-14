Elazığ’ın tarihi ve kültürel değerleri arasında önemli bir yer tutan Palu Kalesinde arkeolojik kazı çalışmaları için hazırlıklar başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kazı izni verilen kale, 2025 yılı içerisinde yapılacak kapsamlı kazı ve temizlik çalışmalarıyla tarihi derinliğini bir kez daha ortaya koyacak.Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yetkilileri ve akademisyenlerle birlikte kalede incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında kazı çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Teke, Palu Kalesinin sadece tarihî bir yapı değil, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini taşıyan önemli bir destinasyon olduğunu belirten Kaymakam Hulusi Teke, "Palu Kalesinin geçmişine ışık tutacak bu kazılar, yalnızca bilimsel açıdan değil, turistik açıdan da büyük önem arz ediyor. Kalede ortaya çıkarılacak yeni yapılar ve buluntular, ziyaretçi sayısını artıracak ve Palu’nun kültürel mirasını daha görünür kılacak’’ dedi.Kazılar mayıs ortasında başlayacakElazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Palu Kalesinde yapılacak kazıların 2025 yılı mayıs ayı ortalarında başlamasının planlandığı bildirildi. Çalışmalar, mevzuat hükümleri çerçevesinde, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi başkanlığında ve alanında uzman akademisyenlerin bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilecek.Urartu Kralı Menuas tarafından yaptırılan ve yaklaşık binlerce yıllık geçmişe sahip olan Palu Kalesi, Elazığ’ın Palu ilçesinde, kaya üzerine inşa edilmiş tarihî bir yapıdır. Güneyi ve güneydoğusu Murat Nehri ile çevrili olan kalenin kuzey ve batı kısımları sarp kayalıklardan oluşur; bu doğal yapı kaleyi tarih boyunca savunması zor bir nokta haline getirdi. Kale içerisinde Urartu Dönemine ait çivi yazısıyla yazılmış Urartu Yazıtı, kaya tünelleri, kaya mezarları, tapınaklar, nişler, su sarnıçları ve kaya merdivenleri gibi birçok arkeolojik unsur bulunmaktadır. Ayrıca, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait saray kalıntıları, askeri yapılar ve kale surları da kalenin tarihi çeşitliliğini gözler önüne seriyor.Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, yapılan açıklamada Palu’nun tarihi ve kültürel zenginliğinin Elazığ turizmi açısından büyük potansiyel taşıdığını vurguladı. Açıklamada, yapılacak kazıların yalnızca Palu’nun değil, tüm bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağı, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından da son derece önemli olduğu ifade edildi.2025 yılında başlayacak kazıların, Palu’nun hem tarihi mirasını gün yüzüne çıkaracağı hem de turizm potansiyelini artıracağı öngörülüyor.