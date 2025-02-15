Erzurum’un Palandöken Dağı’nda, kayak pistleri dışında bulunan Yusuf’un Deresi mevkiinde çığ düştü. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çığ altında kalan olmadığı öğrenildi. Çığın düşme anı ise saniye saniye görüntülendi.Erzurum Valisi Mustafa Çitçi’nin de Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki programını yarıda keserek Erzurum’a hareket ettiği öğrenildi.Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı’ndaki Yusuf’un Deresi mevkiinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.Çiftçi, Palandöken’de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.