Son yıllarda yıldızı hızla parlayan Palandöken Kayak Merkezi, bu kez botla kar raftingi yarışlarına ev sahipliği yaptı. 4 kişilik bota binen yarışmacılar, kar üzerinde hem heyecanlı hem de güzel anlar geçirdi. Yarışan ekiplerin içinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’de vardı.Erzurum Valiliği, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü tarafından 2025 Avrupa Kış Oyunları Başkenti Erzurum etkinlikleri çerçevesinde; Erzurum Valiliği 1. Geleneksel Macera Team Kurumlar Arası Bot Rafting Yarışması düzenledi. Yarışma Palandöken’in kayak pistlerinde gece saatlerinde yapıldı. Palandöken Dağı’nda sadece kayak, snowboard ve benzeri kış sporları değil motorlu sporlar, kar bisikleti ve bot raftingi de yapılabileceğini göstermeyi amaçlayan yarışma zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu."Her türlü kış sporuna açığız"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Ekibi ile birlikte kar raftingi yaptıklarını ifade eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Farklı kurumları temsilen etkinliğe 17 takım katıldı. Nefes nefese ve kıran kırana mücadeleler oldu. Avrupa Kış Oyunları Başkenti Erzurum’da sadece klasik ve bilinen sporları yapılmıyor. Kayak, snowboard, kayaklı koşu, kar voleybolu, curling ve paten benzeri kış sporları Erzurum’da artık yaygın. Erzurum ve Palandöken Dağı, botla kar raftingi ve benzeri ekstrem sporlara da imkan sağlıyor. Bu vesile bütün kış sporu severleri Erzurum’a bekliyoruz" dedi."Kış sporu sevenleri Erzurum’a çağırıyoruz"Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Kurumlar arası botla kar raftingi ile sadece bilinen kış sporları dışında Erzurum’un her türlü imkanı sağladığını göstermek için düzenledik. Misafirlerimize Palandöken’in eşsiz güzelliklerini ve imkanlarını yaşamaya davet ediyoruz. 170 kişilik yarışmacı grubuyla yaklaşık 300 metrelik bir parkurda hem gönlümüzce eğlendik hem de yarıştık. Erzurum’a değil ülkemize ve yurt dışından gelen misafirlerimizin de büyük bir keyifle macera adrenalin yapabileceklerini ve yerli yabancı turistlerimizi bu deneyimi yaşayabilmeleri için Erzurum’a davet ediyoruz" diye konuştu.Erzurum Valiliği 1. Geleneksel Macera Team Kurumlar Arası Bot Rafting Yarışması’nın sonunda; birinciliği 0.53 saniye ile Aile Ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü, ikinciliği 0.56 saniye ile Orman Bölge Müdürlüğü ve üçüncülüğü 1.5 dakika ile Karayolları Bölge Müdürlüğü aldı