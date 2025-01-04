Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ rasat analiz ve kurtarma eğitimi düzenlendi.Ejder 3200 tarafından organize edilen eğitim çalışmasına Palandöken Kayak Merkezinde faaliyet gösteren tüm arama kurtarma ekipleri katıldı.Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Snowdora Otel’de uluslararası eğitimciler nezaretinde yapılan çalışmada katılımcılara çığ rasat analiz ve arama kurtarma eğitimi verildi.Eğitim programı sonrası eğitime katılanlarla Palandöken eteklerinde karla kaplı alanlarda teorik eğitimlerin pratiği yapıldı.