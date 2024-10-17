Erzurum’da etkili olan kar yağışı Erzurum-Tekman karayolun Palandöken geçidinde ulaşımı aksattı.Palandöken’in zirvesinde etkili olan kar yağışı Tekman ilçesine giden sürücüleri zor durumda bıraktı. Kara hazırlıksız yakalanan araçlar karayolları ekiplerince kurtarılarak ilçe merkezine gidişleri sağlandı.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirterek sürücüleri kar ve buzlanma konusunda uyardı.Öte yandan Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.