Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, Palandöken Ekonomik Forumu 2025 İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, EİT 2025 Genel Koordinatörü Muharrem Çığlık, YRD İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Erzurum Teknik Üniversitesi İBF Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu katıldı.YRD İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, toplantıda forumun planlama ve organizasyonu hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Forumun düzenleneceği mekân, şehir planlaması ve diğer lojistik detaylarla ilgili çözüm önerilerini paylaşan Karadeniz, kapsamlı bir plan tanıtımı yaptı.Toplantıda, Palandöken Ekonomik Forumu 2025’in öngörülen tarihleri olarak 25-26 Nisan belirlendi. Ayrıca Dekan Daştan, Palandöken Ekonomi Forumun tüm kurumsal kimliğini, sosyal medya ve web sitesi çalışmaları üzerine hazırladığı grafik tasarımlarını ve içerik planlarını katılımcılara sundu.Görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.