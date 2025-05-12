Erzincan’da "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla özel çocukların "Polis" olma hayali gerçekleştirildi.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen "Bizim Çocuklarımız Projesi" kapsamında Engelliler Haftası’nda etkinlik düzenlendi."Engelleri Kaldırıyoruz’’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulunda özel çocukların sosyalleşmeleri ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla, çocukların "Polis" olma hayali gerçekleştirildi. Öte yandan özel çocuklara polis yeleği ve polis kepi giydirilerek trafik yol uygulaması yaptırıldı. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.