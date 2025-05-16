Bitlis’te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle gerçekleştirilen temsili askerlik uygulamasında 30 engelli birey bir günlük askerlik heyecanı yaşadı.Bitlis’te Jandarma Genel Komutanlığının izniyle İl Jandarma Komutanlığında özel bireyler için bir günlük askerlik hizmeti ve yemin töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı sahasında gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından jandarma arama kurtarma köpeğinin gösterisi ile devam eden programda, 30 engelli birey silah ve bayrak üzerine yemin etti.Yemin töreninin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma özel birey Ebubekir Sıddık Gencer tarafından yapıldı.Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Bugün burada, büyük bir gurur ve heyecanla, vatan sevgisinin engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne seren anlamlı bir törende bir araya gelmiş bulunuyoruz. Askerlik görevini çeşitli sağlık nedenleriyle fiilen yerine getiremeyen ancak yüreklerinde taşıdıkları vatan sevgisiyle bu kutsal görevin manevi sorumluluğunu üstlenen özel bireyli vatandaşlarımız için düzenlenen temsili askerlik yemin töreni, hepimiz için büyük bir onur ve mutluluk kaynağıdır. Sizler bugün, sadece üniforma giymekle kalmadınız; aynı zamanda bu topraklar uğruna canını vermeye hazır olan milyonların ortak değerlerine, tarihine ve kutsal görevine de sahip çıktınız. Sizlerin gözlerindeki kararlılık, yüreklerinizdeki cesaret, bizlere bir kez daha gösteriyor ki bu milletin evlatlarının hiçbir engeli vatan sevgisinin önüne geçemez. Bu özel ve anlamlı gün vesilesiyle, evlatlarını bu gururu yaşasınlar diye buraya getiren fedakar ailelerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin sabrı, emeği ve sevgisi, evlatlarınızın bugün buradaki duruşuna ilham olmuştur" diye konuştu.Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ise bu gençlerin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerden geri kalmayacaklarını belirterek, "Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ile ettiğiniz kutsal askerlik yemini ile tam bir asker oldunuz. Bugün sizlere, kısa da olsa, kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bugün kutsal askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarınızın gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gençlerimizin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan güvenimiz tamdır" dedi.Konuşmaların ardından 1 günlük eğitimlerini tamamlayarak yemin eden özel bireyli askerlere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Açılan stantları gezen Vali Karakaya ve beraberindekiler, programa katılanlarla ve askerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili İsmail Ayhan, Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kurum amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.