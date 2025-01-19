Van’ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.Bölgede etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Özalp ve Saray ilçelerinde bir haftadan bu yana soğuk hava etkili oluyor. Sıcaklıklar gece sıfırın altında eksi 18 ile 20 dereceye kadar düşerken, gün içerisinde ise eksi 5 dereceyi buluyor. Etkili olan sis yer yer görüş mesafesini düşürerek trafikte aksamalara neden oldu. İlçede soğuk hava nedeniyle dereler buz tutarken, kırağı nedeniyle ağaçlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.