Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2’i çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, 11.00 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 AGE 794 plakalı Wolkswagen marka otomobil ile 34 KFY 146 plakalı BMW marka araç çarpıştı. Çarpışan araçlar yol kenarına savrulurken 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.