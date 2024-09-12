Hakkari’de otomobilin çarptığı kediyi kurtarmak için veteriner hekimler kalp masajı yaptı.Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostlara müdahale etmeye devam ediyor. Günde onlarca hayvanı belediye kliniğinde tedavi eden veteriner ekipleri, onları hayatta tutmak için adeta zamanla yarışıyor. Akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine otomobilin çarptığı kedi belediye kliniğine getirildi. Kalbi duran kediye görevli veteriner hekim tarafından kalp masajı yapıldı. Kendine gelen kedi, iç kanama nedeniyle belediye kliniğinde müşahede altına alındı.