Bitlis’te jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagajında yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen faaliyetlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Otomobil bagajında gizlenmiş vaziyette 1 Afganistan uyruklu göçmen ve organizatörlük yapan 2 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan organizatörlerden Ü.Y. isimli şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. İ.H.Y. isimli şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir” denildi.