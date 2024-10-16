Elazığ’da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 28 EA 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Otomobil sinyalizasyon direğine çarptı
Elazığ’da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Elazığ’da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
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