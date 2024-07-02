Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Sivas karayolu Anayurt Bulvarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sivas istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı BMW marka otomobil ile plakası bulunmayan motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet metrelerce savruldu. Feci kazada motosiklette bulunan Serdar Aslan olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Serdar Aslan’ın vefat haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, şahsın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.