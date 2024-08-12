Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, gece yarısı Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.B. (24) idaresindeki 44 ACK 821 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile karşı yönden gelen T. T. (39) 48 HV 498 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden T.T. (39) yaralanırken ihbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.