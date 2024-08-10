Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler defnedilmek üzere Ağrı’ya getirildi.Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi. Anne Rukiye Yaşar ve 1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen kızı Suna Yaşar’ın cenazeleri defnedilmek üzere Diyadin ilçesine götürülürken, şoför Çetin Karayel, Dilan Bayar ve Muhammed Ozan Bayar’ın cenazeleri ise Doğubayazıt’a götürüldü.