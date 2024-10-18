Elazığ Belediyesinin düzenlediği ve otomotiv tutkunlarının heyecanla beklediği Elazığ Oto Show, 19 Ekim Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan bu etkinlik, ulusal ve uluslararası otomobil markalarının en yeni modellerini bir araya getiriyor.

Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Elazığ Oto Show’da ziyaretçiler, yerel otomotiv firmalarının yanı sıra otomotiv dünyasının devlerinin en iyi araçlarını tanıma fırsatı bulacak. 19 Ekim Cumartesi günü başlayacak Oto Show, 22 Ekim Salı gününe kadar sürecek. Şehre ekonomik ve sektörel katkı sağlaması beklenen Elazığ Oto Show’da, geleceğin araçlarını keşfederek hayallerindeki arabaları yakından görüp son dönemde dikkat çeken otomobil modellerini tanıma imkanı da bulacak ziyaretçiler, fuar süresince özel kampanyalar ve fiyat avantajlarından faydalanabilecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşlar, Elazığ Oto Show’a davet edildi.