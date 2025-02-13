Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda denetiminde bulunuldu.Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından gıda denetimleri sürdürülüyor. Öncelikli olarak en çok tüketilen ekmek, pide, tatlı ve süt ürünleri gibi gıdaların üretiminin ve satışının yapıldığı işletmelerde denetim yapan ekipler, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontrolleri de gerçekleştirdi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği mesajı verildi.