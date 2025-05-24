Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ot toplamaya giden ve yollarını kaybeden çiftten biri yüksekten düşerek yaralandı. Çiftin yardımına jandarma ekipleri yetişti.Pülümür ilçesine bağlı Şampaşakaraderbent köyünde ot toplamaya çıkan çiftin yollarını kaybettikleri ve eşlerden birinin 5-6 metre yükseklikten düşerek yaralandığını haber alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve jandarma komando timleri, yerini kısa sürede tespit ettikleri çifti kurtardı. Yaralı E.D. ve eşi, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Çift, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.