AFAD tarafından Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Orman Arama Kurtarma Timlerine (ORKUT) depremde arama ve kurtarma eğitimleri verildi.AFAD Başkanlığının başlattığı “Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin Arama Kurtarma Personeli” projesi kapsamında, Erzurum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Orman Arama Kurtarma Timinin (ORKUT) Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimleri tamamlandı.İlk grupta yer alan Erzurum, Refahiye, Oltu, Şenkaya Orman İşletme Müdürlükleri ve Fidanlık Müdürlüğüne ait 30 kişilik personelden sonra ikinci grupta yer alan Ağrı, Iğdır, Ardahan, Sarıkamış ve Kars Orman İşletme Müdürlüklerine ait 20 kişi daha eğitimlerini tamamladı. Organizasyon ve planlama, görev dağılımı, kriz anında iş güvenliği tedbirleri, güvenli alan oluşturma, keşif, çadır kurma, enkaz güvenliği, enkaza giriş teknikleri, duvardan delik açma, ilk müdahale, yüksekten yaralı indirme, yaralıyı sedyeye alma ve taşıma gibi konuları kapsayan eğitimler verildi. Verilen eğitimlerin sonucunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda bütün personellerimiz başarılı olarak sertifikalarını aldı.