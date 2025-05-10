Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Orman Benim" Kampanyası kapsamında Erzincan Esentepe Orman alanında çevre temizliği yapıldı.Etkinliğe Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özker, kurum müdürleri, STK temsilcileri öğretmen ve öğrenciler katıldı.Etkinlikte orman yangınlarına sebep olan çöp, pet şişe, cam şişe ve otlar kurum amirleri ve öğrenciler tarafından temizlendi. Öte yandan ormanların korunmasına katkıda bulunularak farkındalık oluşturuldu.