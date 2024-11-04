Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) 10 yıldan beri devam eden eğitim şenliği Erzurum’da başladı.Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, gelişim yolculuklarında yanlarında olmak amacıyla kurulan ÖRAV, eğitim programları ile bugüne dek 378 binden fazla öğretmene, 12 milyondan fazla öğrenciyle ailesine ulaştı.ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy; Cumhuriyet, toplumsal adaletin, bireysel hak ve özgürlüklerin temelini oluştururken, eğitimin herkes için erişilebilir olmasını da hedeflediklerini bildirdi. Arzu Atasoy, şunları söyledi: “Eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal ilerlemenin en önemli savunucusu olan öğretmenler, yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda toplumu dönüştüren liderler. Bu sebeple öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki açıdan gelişimleri bizim için de çok önemli. Cumhuriyet’imizin kurucusu, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere ilişkin şu sözünü hep hatırlıyoruz; Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.”Öğretmenlerin en önemli isteklerinden birinin mesleki ve kişisel gelişim olduğuna dikkati çeken ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy; Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek eğitim şenliklerinde 400’e yakın atölye kurulacağını, şenliğe 6- 8 bin arasında öğretmenin katılacağını ifade etti.Erzurum’da başlayan eğitim şenliğinin Çanakkale’de son bulacağını anımsatan Atasoy, şenliğe katılan öğretmenlere sürpriz hediyeler vereceklerini de sözlerine ekledi.