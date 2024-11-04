Arpaçay’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü törenlerle kutlandı.Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen tören Atatürk Anıtı’na kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenklerinin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Törene, Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Akköz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Kaymakam Muhammed Burak Akköz ve Zeki Elma, Belediye Başkanlığı’nda tebrikleri kabul etti.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma yaptı. Elma, “Serhat ilçemiz Arpaçay’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Türk Milletinin ezansız ve bayraksız olamayacağını, hürriyetsiz yaşayamayacağını, esaret zincirlerini parçalayarak kazanılan zafer ile tüm dünyaya ilan etti. Tarihi şan ve şerefle dolu Anadolu coğrafyasında, serhat ilçemizin kahraman evlatları topyekun ağır bedeller ödemiş kadını, kızı, yaşlısı genci topraklarını kan vererek, can vererek vatan yapmıştır” dedi.Program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, Zeybek gösterisi, Yöresel Müzik Şöleni, rahvan atlı gösteriler yapıldı. Program, öğrencilere hediyelerinin verilmesi ile program sona erdi.